Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaná návštěva v areálu stavby

KLADENSKO – Zloději se při krádeži zaměřili na nářadí.

Policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy v současné době pátrají po pachateli, který se vloupal do prostoru areálu stavby v obci Buštěhrad.

Neznámý pachatel za užití násilí vnikl v době od 15.00 hodin dne 31. května 2020 do 7.30 hodin následujícího dne do úložné místnosti na nářadí v objektu stavby ve Třinecké ulici. Následně z tohoto prostoru odcizil jeden rotační laser značky Hilti v hodnotě 50 000,-Kč. Dále byly odcizeny dva sety flexy a vrtačky značky Hilti, dva sety vrtačky TR 30 značky Hilti, tři rázové utahováky SEW 22, jednu baterku do laseru a hadici do vysavače. Pachatel tímto svým protiprávním jednáním způsobil stavební společnosti škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku necelých 228 000,-Kč.

Policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže.

Policie vyzývá občany pokud v tomto inkriminovaném čase spatřili v tomto stavebním areálu nebo v jeho blízkosti pohyb podezřelé osoby nebo podezřelého vozidla, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele.

Policie upozorňuje občany, aby byli obezřetní a pokud zaznamenají pohyb podezřelé osoby při páchání trestné činnosti, aby využili bezplatné policejní linky 158 a svým zavoláním pomohli dopadnout pachatele trestné činnosti. Všímavostí občanů a upozorněním na protiprávní jednání pachatelů lze ochránit ostatním osobách jejich soukromý majetek, ale také i společný majetek na veřejném prostranství. Na základě všímavosti občanů a včasného zásahu policistů je větší předpoklad dopadení pachatele přímo při činu, ať se jedná o krádeže ve firmách, obchodech, na stavbách nebo jde o poškození vozidla nebo jeho odcizení, odcizení jízdních kol a jiných věcí ze sklepních kójí, vloupání do bytů, garáží a chatek nebo poškození společného majetku v ulicích, a to například znehodnocení laviček, soch, skleněných výplní, či světelného osvětlení.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. června 2020

vytisknout e-mailem