Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaná návštěva o víkendu v novostavbě

KLADENSKO – Zloději se převážně zaměřili na materiál a nářadí.

Policisté obvodního oddělení Stochov v současné době pátrají po pachateli, který se vloupal do novostavby a vozidla na pozemku v obci Kačice na Kladensku.

Neznámý pachatel v době od 16.00 hodin soboty 13. března 2021do 13.45 hodin následujícího dne poškodil drátěné oplocení k pozemku novostavby v obci Kačice v ulici K zahradě. Poté překonal dveře do domu a poškodil skleněnou výplň u okna. Z novostavby následně odcizil například několik balíků kabelů Cyky různých rozměrů, dvě komínové sestavy značky Schiedel, frézu značky Husquarna, dvě jádrové vrtačky diamantové značky Hilti, vrtačku značky Wurth, uhlovou brusku značky Makita, aku uhlovou brusku značky Bosh a dva rozdělovače pro podlahové topení. Dále ve stejné době jako došlo k násilnému vniknutí do novostavby, tak se vloupal i pachatel do uzamčeného zaparkovaného vozidla na pozemku u domu. Z vozidla poté taktéž odcizil několik set metrů kabelu Cyky a nářadí, jako je vrtačka a uhlová bruska. Tohoto skutku se pachatel dopustil v čase vyhlášeného nouzového stavu a svým protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku necelých 438 000,-Kč.

Policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním.

Policie vyzývá občany, pokud v inkriminovaném čase spatřili poblíž novostavby v obci Kačice v ulici K zahradě podezřelou osobu nebo podezřelé vozidlo a nebo nakládání nářadí a kabelů, aby své poznatky sdělili na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svým svědectvím dopomohli při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

16. března 2021

