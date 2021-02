Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nezvaná návštěva

CHOMUTOVSKO - Když nikdo neotvíral, vykopl dveře; Schytal rány pěstí i kopance.

Podezření z trestného činu porušování domovní svobody čelí 42letý muž z Kadaně. Podle zjištění policistů měl v pondělí ráno netradičním způsobem „navštívit“ svou bývalou přítelkyni v místě jejího bydliště v Kadani. Kolem půl sedmé mělo dotyčnou v bytě vzbudit nejprve bouchání na dveře. Nijak na to nereagovala, protože tušila, že je to její bývalý přítel, kterého do bytu pustit nechtěla. Skutečnost, že ho dovnitř nikdo nepustil, muže zřejmě rozčílila a vykopl vstupní dveře. Pak měl vejít až do pokoje, kde byla jeho o 16let mladší expřítelkyně a po chvíli z bytu ze strachu před možným příjezdem policie utéct. Tím se však odpovědnosti za své jednání nezbavil. Policisté mu další den sdělili podezření z uvedeného trestného činu.

Nejspíš předchozí nedorozumění během jízdy mezi řidiči dvou vozidel vyústilo v polovině ledna v Chomutově ve slovní a fyzické napadení jednoho z nich. Čtyřiačtyřicetiletý řidič vpředu jedoucího vozidla zastavil v jednosměrné ulici a po vystoupení ze svého auta měl dojít ke dveřím řidiče vozidla, které zastavilo za ním. Následovat mělo slovní a fyzické napadení 39letého muže, který se snažil ze svého auta vystoupit. Muž měl od útočníka obdržet rány pěstí do tváře a kopance do nohy. Pak se měl starší z mužů vrátit do auta a odjet. Incident se obešel bez vážnějšího poranění.

Po zjištění totožnosti podezřelého si dotyčný od policistů převzal záznam o sdělení podezření z trestného činu výtržnictví. Za jeho spáchání hrozí v případě prokázání viny u soudu až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 24. února 2021

