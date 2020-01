Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nezodpovědný řidič vypátrán

LITOMĚŘICKO – Za své jednání se bude zodpovídat…

V polovině měsíce ledna bylo prostřednictvím médií zveřejněno video, na kterém tehdy dosud neustanovený řidič osobního vozidla předjížděl na přechodu pro chodce vozidlo dávající přednost přecházející chodkyni s kočárkem. Chodkyně naštěstí uslyšela zvuk rozjíždějícího se vozidla a s kočárkem stihla včas zastavit.

Policistům se výše uvedeného řidiče na základě intenzivního operativního šetření podařilo vypátrat. 18letý mladík z Litoměřicka zprvu uváděl, že to nebyl on, kdo nebezpečnou jízdou mohl způsobit neštěstí, ale pod tíhou důkazů shromážděných policisty, mu nezbylo než jít s pravdou ven. Za přestupkové jednání mu nyní hrozí zákaz řízení od 6 měsíců do jednoho roku a finanční postih.

Peněženka v batohu?

Roudničtí policisté přijali oznámení od poškozeného, který byl okraden neznámým kapsářem. Při cestování vlakem si uschoval peněženku s finanční hotovostí a dalšími cennostmi do batohu, který měl umístěn na zádech. Pravděpodobně toho využil neznámý lapka, který využil nepozornosti poškozeného a nepozorovaně se cenností z batohu zmocnil. Škoda je vyčíslena na více než 12 tisíc korun. Po pachateli krádeže policisté pátrají.

Pro notebook do auta

Neznámého pachatele pravděpodobně zlákal pohled přes okénka vozu zaparkovaného u lovosického nákupního centra, ve kterém se na zadních sedadlech nacházel notebook s aktovkou. Lapka nelenil a během necelé půlhodinky, kdy zůstalo vozidlo bez majitele, rozbil skleněnou výplň okénka a notebooku v hodnotě přesahující 25 tisíc se zmocnil. Další finance bude muset majitel vozidla vynaložit na opravu okénka, která je odhadnuta na více než 10 tisíc korun.

Doporučujeme:

• ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (i zdánlivě bezcenná věc může pachatele zlákat k vniknutí do vozidla)

• do palubní přihrádky neukládejte osobní doklady ani doklady k vozidlu

• nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když vozidlo opouštíte na malou chvíli)

• zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež

• zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla

• při odchodu od vozidla zkontrolujte uzamčení dveří a uzavření oken včetně střešního

• zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli)

• využívejte hlídaná parkoviště

• neparkujte svá vozidla na opuštěných místech

