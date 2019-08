Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nezodpovědní řidiči

ŠUMPERSKO - Ani uplynulý víkend se neobešel bez alkoholu za volantem.

Ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je důvodně podezřelý 21letý mladík, který měl v sobotu 10. srpna 2019, zhruba hodinu po půlnoci, s vozem Audi havarovat na silnici mezi obcemi Pobučí a Jestřebí. Při průjezdu táhlé levotočivé zatáčky v mírném stoupání zřejmě neodhadl rychlost jízdy a s vozem vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do stromu. Po nárazu se vůz na poli přetočil na střechu. Jak řidič, tak jeho spolujezdec vyvázli bez zranění a po havárii se vydali do nedalekého Pobučí pro pomoc s vyproštěním havarovaného vozidla. Při tomto byli kontrolováni hlídkou policistů. Ti vyzvali řidiče, aby se podrobil dechové zkoušce a také orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Zatímco test na drogy byl negativní, při dechových zkouškách policisté řidiči opakovaně naměřili bezmála dvě promile alkoholu v dechu. Během kontroly navíc zjistili, že má řidič až do poloviny prosince letošního roku uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Škoda způsobená při havárii byla předběžně vyčíslena na 85 tisíc korun. Veškeré okolnosti a souvislosti, za kterých k této havárii došlo, policisté nadále prověřují.

V policejní cele skončil po provedené silniční kontrole 30letý řidič, kterého policisté z oddělení hlídkové služby zastavili v neděli 11. srpna 2019 vpodvečer v Zábřehu na Olomoucké ulici. Za volant vozu VW Passat mladý muž neváhal usednout, přestože mu byl šumperským okresním soudem opakovaně uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to s platností až do října roku 2026. Nezodpovědný řidič je navíc důvodně podezřelý, že vozidlo řídil po předchozím požití návykové látky. Provedeným orientačním testem na přítomnost omamných a psychotropních látek u něj totiž byla zjištěna pozitivní hodnota na látku amfetamin/metamfetamin. Lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologické materiálu se řidič odmítl podrobit. Po zjištění těchto skutečností policisté řidiče zadrželi a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ze spáchání stejného trestného činu je důvodně podezřelý také 27letý řidič Škody Octavie, kterého policisté zkontrolovali téhož dne, deset minut před půlnocí, ve Velkých Losinách. Během lustrace zjistili, že byl řidiči Okresním soudem v Šumperku uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Kdyby muž rozsudek soudu respektoval, řídil by nejdříve koncem února 2021. Nejednalo se však o jediný řidičův prohřešek. Vzhledem k tomu, že mu policisté při dechových zkouškách opakovaně naměřili téměř 0,5 promile alkoholu v dechu, je důvodně podezřelý také ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pro dokreslení situace dále uvádím, že během uplynulého víkendu policisté na Šumpersku přistihli ještě další čtyři řidiče pod vlivem alkoholu. Také u nich byly naměřeny hodnoty okolo 0,5 promile alkoholu v dechu.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

12. srpna 2019

