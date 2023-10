Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Neznámý zloděj se vloupal do Komunitního domu Svatého Dismase ve Stráži pod Ralskem

ČESKOLIPSKO - Charitní zařízení tu poskytuje střechu nad hlavou bývalým vězňům.

Mezi 11. hodinou dne 9. října a 11. hodinou dne 10. října se někdo vloupal do Komunitního domu Svatého Dismase v Dubnické ulici ve Stráži pod Ralskem, který provozuje Charita Česká Kamenice. Její zaměstnanci tu nabízejí vězňům, kteří ukončili výkon trestu odnětí svobody, pomocnou ruku při začleňování do společnosti. Pokud jsou ochotni absolvovat zdejší resocializační program, získají mimo jiné i střechu nad hlavou na nejméně půl roku. Musí ale začít do týdne od propuštění z věznice pracovat. Kromě toho, že se tu učí vyřizovat nejrůznější záležitosti na úřadech, zvládat hospodaření s financemi a nabývají další praktické dovednosti do života, mohou se také zúčastňovat společných kulturních nebo sportovních akcí.

Zloděj po rozbití okna vnikl do místnosti, ve které se vedle charitního šatníku nacházelo také vybavení na jejich turistické výpravy do přírody. Jedná se o stany, spací pytle a batohy, a právě ty si odtud pachatel odnesl. V jeho rukách skončily 3 batohy s maskáčovým potahem, 2 stany nezjištěné barvy a 2 letní spacáky rovněž neznámé barvy. Hodnota odcizeného vybavení činí 5 200 korun a na dalších 500 korun přijde majitele objektu, kterým je Charita Česká Kamenice, oprava rozbitého okna. místo činu

Případem se nyní zabývají místní policisté a pokud se jim pachatele podaří dopadnout, může ho soudce za přečin krádeže poslat až na dva roky do vězení. Po výkonu trestu pak možná ocení služby Komunitního domu Svatého Dismase.

18. 10. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

