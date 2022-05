Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neznámý zloděj dopaden

CHOMUTOVSKO - Chtěl pomoci, byl okraden; Opilý řidič nedobrzdil.

V březnu přijali chomutovští policisté oznámení 35letého muže, který byl ve večerních hodinách okraden na sídlišti Zahradní neznámým pachatelem. Ten měl přistoupit k poškozenému a požádat ho, zda by mu nedal 20 korun. Poškozený souhlasil a vytáhl peněženku, aby z ní vyndal drobné mince. Přitom mu měl neznámý zloděj sáhnout do prostoru pro papírové peníze a vytáhnout mu odtud bankovky v hodnotě 1.000 a 500 korun. Poté z místa utekl.

Policistům se díky operativnímu šetření podařilo zjistit totožnost neznámého, který se měl popsaného jednání dopustit. Vyšetřovatel již 35letého muže obvinil ze spáchání trestného činu krádeže, za který ho soud může poslat až na dva roky za mříže.

Opilý řidič nedobrzdil

Po několika „panácích“ vodky usedl za volant osobního vozidla 31letý cizinec žijící v Chomutově. Když ve druhé polovině dubna v odpoledních hodinách projížděl ulicí Blatenská, opilost se mu vymstila. Zezadu totiž narazil do osobního vozidla, jehož řidič zastavil, když dával přednost chodcům přecházejícím přes přechod. Kromě škody na vozidlech v desítkách tisíc korun se naštěstí nehoda obešla bez zranění. Dechové zkoušky ukázaly, že viník nehody měl v sobě kolem 1,3 promile alkoholu. Policisté již cizinci sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Kromě peněžitého trestu nebo zákazu činnosti by soud mohl dotyčného potrestat odnětím svobody v rozmezí šesti měsíců až tří let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 3. května 2022

