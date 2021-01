Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neznámý útočník dopaden krátce po činu

CHOMUTOVSKO - Policisté muže zadrželi a obvinili ze znásilnění.

Policisté vyšetřují znásilnění, k němuž mělo dojít dne 2. ledna krátce před osmou hodinou večerní na autobusovém nádraží v Klášterci nad Ohří. Původně neznámý pachatel tam zezadu přistoupil k mladé ženě čekající na autobus. Pak ji chytil za krk tzv. „do kravaty“ a druhou rukou ji měl osahávat intimní místa. Žena se jeho počínání bránila, snažila se mu vysmeknout a přivolat pomoc. Muž měl přesto v násilném jednání vůči ní pokračovat a podle dosavadních zjištění se ji snažil odvléct mimo zastávku směrem do křoví. To se mu však díky aktivní obraně napadené ženy a zřejmě i díky příjezdu autobusu, do kterého žena nastoupila, nepodařilo a ze zastávky rychlým krokem odešel.

Policisté díky telefonickému oznámení řidiče autobusu zjistili základní popis neznámého muže a ihned zajistili záznam z videokamery umístěné na autobusovém nádraží. Po podezřelém současně na místě a v jeho okolí pátrala i vyslaná policejní hlídka z kláštereckého obvodního oddělení. Tímto postupem se policistům podařilo zjistit a ustanovit osobu podezřelého. Jedná se o 36letého muže z Klášterce nad Ohří, jehož muži zákona krátce po oznámení události zadrželi.

Komisař pak dotyčného, který se k popsanému jednání následně i doznal, obvinil z trestného činu znásilnění. Za jeho spáchání mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 6. ledna 2021

