Neznámý řidič srazil v České Lípě 12letého cyklistu, na chvilku u něj zastavil a pak odjel

ČESKOLIPSKU - Pomoc si přes tísňovou linku 158 přivolal chlapec sám.

V pátek 23. července kolem 14.50 projížděl přes přechod pro chodce v Bulharské ulici v České Lípě ve směru od parčíku k hotelu Olympia 12letý cyklista a na tomto přechodu ho z kola srazil neznámý řidič zatím nezjištěného osobního vozidla tmavé barvy, který do Bulharské ulice odbočil na světelné křižovatce z Hrnčířské ulice ze směru od centra. Střet auta s cyklistou zaznamenala bezpečnostní kamera. Ze záznamu je patrné, že řidič krátce na místě nehody zastavil a s chlapcem hovořil, potom nasedl do svého vozu a odjel, aniž by se o dítě jakkoliv postaral a nehodu nám oznámil. Pomoc si chlapec přivolal mobilním telefonem přes tísňovou linku 158 sám.

Ačkoliv na sobě neměl žádné viditelné vážné zranění, odvezla ho zdravotnická záchranná služba z preventivních důvodů na vyšetření do nemocnice, kde byl do soboty hospitalizován. Hoch je po střetu s vozidlem a následném pádu na silnici naštěstí v pořádku, jen ho ještě stále bolí naraženina na noze.

Touto cestou se obracíme s výzvou na řidiče tmavého vozidla, který cyklistu srazil, aby nás kontaktoval a podal nám k nehodě vysvětlení. Současně žádáme veřejnost o pomoc při jeho vypátrání. Pokud jste viděli nehodu nebo průjezd vozidla tímto úsekem v pátek krátce před 15. hodinou, ozvěte se nám prosím na linku 158. Pomohly by nám také záběry z palubních kamer projíždějících vozidel, Protože ze záznamu na bezpečnostní kameře nelze zjistit registrační značku vozidla a s naprostou jistotou ani tovární značku.

Na závěr pokládáme za užitečné okomentovat i to, že cyklisté nesmějí přechody pro chodce na kole přejíždět, ale po přechodech mohou jen přecházet a kolo vést vedle sebe.

29. 7. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

