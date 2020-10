Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neznámý řidič narazil do oplocení domu

SEMOŠICE – Vozidlo zůstalo ležet na střeše. Řidič nasedl do jiného vozidla a odjel. Policisté po něm pátrají.

Dne 22. října 2020 v 19:25 hodin došlo na silnici I. třídy č. 26 v obci Semošice k dopravní nehodě. Neznámý řidič jedoucí s vozidlem tovární značky Fiat Stilo ve směru od obce Horšovský Týn nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu vozovky a při průjezdu pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru, kde dostal smyk. Vjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do oplocení domu. Pak se vozidlo odrazilo do prostoru mezi jiným domem a pravou krajnicí, kde se otočilo na střechu a zůstalo ležet na střeše ve vjezdu. Neznámý řidič po dopravní nehodě vystoupil z havarovaného vozidla a z místa dopravní nehody odjel v nezjištěném osobním vozidle směrem na obec Křenovy. Na osobním vozidle Fiat Stilo vznikla škoda 30 tisíc korun, na oplocení domu byla škoda vyčíslena na 30 tisíc korun, na fasádě a vjezdové bráně druhého domu na 20 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích, zjišťují totožnost neznámého řidiče.



por. Mgr. Dagmar Brožová

23. října 2020

vytisknout e-mailem