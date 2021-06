Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neznámý řidič narazil do oplocení dětského hřiště

KOKŠÍN - Z místa dopravní nehody ujel, ačkoliv měl povinnost tuto událost oznámit na policii. Policisté nyní pátrají po jeho totožnosti.

Klatovští dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v blíže nezjištěné době od 11:45 hodin do 12:00 hodin dne 25. června 2021 na silnici I. třídy č. 27 v obci Kokšín u dětského hřiště. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jedoucí od Švihova na Dehtín při projíždění pravotočivé zatáčky na mokré vozovce dostal s vozidlem smyk, vjel vlevo mimo vozovku a narazil do oplocení dětského hřiště. Z místa dopravní nehody ujel, aniž by ji oznámil na policii. Škoda na oplocení byla vyčíslena na 10 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Klatovech, nebo zatelefonovat na číslo 974 334 251, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

29. června 2021

vytisknout e-mailem