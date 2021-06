Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neznámý řidič naboural do zdi

DOMAŽLICE - Dopravní nehodu neoznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl. Policisté po něm nyní pátrají.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody a také totožnost neznámého řidiče. K dopravní nehodě došlo v době od 17:18 hodin do 17:47 hodin dne 25. června 2021 v obci Domažlice v ulici Havlíčkova před domem č. p. 94. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil opěrnou zídku před výše uvedeným domem. Poté z místa dopravní nehody odjel. Dopravní nehodu měl oznámit na policii, protože tuto povinnost měl, když způsobil škodu třetí osobě. Škoda na zdi byla vyčíslena na 80 tisíc korun.

Neznámý řidič i svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

30. června 2021

