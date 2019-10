Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neznámý podvodník připravil starší paní o peníze

BENEŠOVSKO – Uvěřila totiž jeho legendě o radiátorech a přišla tak o pět tisíc korun.

Případ se stal ve čtvrtek 17. října ve Vlašimi. Kolem půl jedné odpoledne tady dosud neznámý muž kontaktoval pětasedmdesátiletou paní s tím, že jejímu sousedovi, který v domě provádí rekonstrukci bytu, přivezl radiátory. Chtěl po ní, aby mu za ně zaplatila 11 tisíc korun a následně je předala majiteli. Žena mu ale sdělila, že tolik peněz nemá, nakonec mu ale přece jen dala „zálohu“ 5 tisíc, kterou požadoval. Z toho si ale 4 tisíce musela půjčit. Muž poté odešel s tím, že jde pro radiátory, zpět už se ale nevrátil.

Případem se začali zabývat vlašimští policisté, kteří po neznámém muži intenzivně pátrají. Nevylučují přitom, že by mohl podobným způsobem podvést i někoho dalšího nebo se o to alespoň pokusit. Proto apelují na všechny, zejména starší spoluobčany, aby byli při kontaktu s cizí osobou maximálně obezřetní, nevěřili žádným nesmyslným legendám a už vůbec nedávali nikomu cizímu peníze. Zároveň se obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci při dopadení tohoto neznámého pachatele.Jakékoliv poznatky, které by mohly vést k odhalení jeho identity, sdělte prosím přímo policistům obvodního oddělení Vlašim na tel.: 974 871 750 nebo operátorům na lince 158. Děkujeme.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

22. října 2019

