Neznámý poctivec odevzdal peněženku i s obsahem

BLANENSKO: Nemalá finanční hotovost i s doklady se dostala zpět do rukou majitele.

Notnou dávku poctivosti prokázal v Blansku neznámý nálezce. Pánskou koženou peněženku i s obsahem odevzdal do schránky důvěry, která se nachází u vstupu do budovy Územního odboru Blansko. Zde jí v úterý 13. srpna v ranních hodinách našli policisté. K jejich překvapení se v ní nacházely nejen osobní doklady s platebními kartami, ale také finanční hotovost ve výši téměř 11 500,- Kč. Štěstí na poctivého nálezce tak měl šestašedesátiletý muž z Blanenska. Peněženka i s obsahem se tak dostala zpět do rukou majitele. Je potěšující a chvályhodné, že se nálezce takto zachoval. Tímto mu patří velké poděkování.

por. Lenka Koryťáková, 20. srpna 2019

