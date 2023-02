Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neznámý pachatel se vloupal ke kynologům v Čáslavi

KUTNOHORSKO - Za krádež hrozí až 2 roky vězení.

Během minulého víkendu v době od 11. hodiny dne 18. února do 9. hodiny ranní dne 19. února 2023 se zatím neznámý pachatel vloupal do oploceného areálu kynologů v Čáslavi. Tam nejprve poškodil dveře uzamčeného karavanu, do kterého se vloupal, tím ale neskončil a pokračoval i do prostor budovy, kde také kradl.



Z karavanu neznámý pachatel odcizil nafukovací člun, židle a lékárničku s léky. Potom, co karavan prohledal, vešel i do budovy, kde odcizil startovací pistoli, pracovní rukavice, maso a sladkosti.

Celkem svým protiprávním jednáním způsobil kynologickému svazu škodu na poškození a odcizených věcech ve výši skoro 50 tisíc korun.

Čáslavští policisté se celým případem zabývají od doby jeho nahlášení oznamovatelem a po pachateli krádeže pátrají. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který v případě dopadení, hrozí pachateli až 2letý trest odnětí svobody.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

21. února 2023

vytisknout e-mailem