Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Neznámý pachatel se vloupal do rekreačních chat

TŘEBÍČSKO: Pachatel se dopustil dvou trestných činů

Policisté z obvodního oddělení Jemnice prověřují případ vloupání do rekreačních chat v chatové oblasti Hluboký rybník na Jemnicku. K činu došlo v době od druhé hodiny odpolední 21. září do osmé hodiny ranní 29. října. Dosud neznámý pachatel se vloupal celkem do čtyřech rekreačních objektů, přičemž vždy neznámým předmětem překonal vchodové dveře a vnikl do vnitřních prostorů. Postupně z chat odcizil oblečení, několik lahví alkoholu, masové konzervy a další potraviny. Svým jednáním způsobil celkem škodu tři tisíce korun. Přivolání policisté na místě provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případ nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za takový trestný čin mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

nprap. Bc. Martin Hron, vrchní inspektor

30. října 2019

vytisknout e-mailem