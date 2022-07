Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neznámý pachatel se vloupal do chalupy

KONSTANTINOLÁZEŇSKO – Poškodil vstupní dveře, prohledal ji a odnesl si tři televizory

Policisté z Konstantinových Lázní se zabývají případem vloupání, ke kterému došlo v době od 25. června letošního roku od 20:00 hodin do 2. července do 15:30 hodin. Dosud neznámý pachatel v jedné obci na Konstantinolázeňsku poškodil vstupní dveře do chalupy, tu dále prohledal a odcizil tři televizory. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



prap. Bc. Iva Vršecká

4. července 2022

vytisknout e-mailem