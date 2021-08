Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neznámý pachatel poškodil okrasné keře a stromy

RAKOVÁ – Celkem 16 rostlin poškodil neznámou látkou. Oznamovatelce tak způsobil několika tisícovou škodu.

Policisté z obvodního oddělení v Hrádku se zabývají případem poškození cizí věci, ke kterému došlo zřejmě od dubna letošního roku do 16. srpna letošního roku v obci Raková. Dosud neznámý pachatel tam, aniž by vnikl na pozemek rodinného domu, poškodil rostliny přilehlé k plotu. Konkrétně dva stromy borovice, jeden tis, jednu okrasnou třešeň a 13 různých okrasných keřů, kdy stáří všech rostlin je přibližně 10 let. Svým jednáním pachatel způsobil majitelce škodu za více než 22 000 korun. Hrádečtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a případem se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 8. 2021

