Neznámý pachatel odcizil truhlářské nářadí z garáže

PRAHA VENKOV - VÝCHOD- Policisté nyní po pachateli krádeže pátrají

Od posledního dne roku, tedy od 31. prosince 2021 šetří policisté z Brandýsa nad Labem případ vloupání do garáže a krádeže věcí, které tam měl jejich majitel uložené.

Policistům zatím neznámý pachatel se v době od 30. do 31. prosince 2021 vloupal do uzamčené a mříží zabezpečené garáže v Jenštejně. Následně vnikl dovnitř a tam odcizil několik kufrů s truhlářským nářadím a kufr s bouracím kladivem značky Bosch, to vše v celkové hodnotě 136 tisíc korun.

Policisté ohledáním místa krádeže a přilehlého okolí nalezli odcizený kufr s bouracím kladivem a poškozený zámek dveří. Několik kufrů s truhlářským nářadím se ale zatím nalézt nepodařilo, proto policisté případ šetří dál a pátrají jak po pachateli krádeže, tak i po odcizených věcech.

V případě dopadení pachatele a prokázání viny mu hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

12. ledna 2022

