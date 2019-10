Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neznámé vozidlo srazilo čtyřiaosmdesátiletého cyklistu

BENEŠOVSKO – Po jeho řidiči nyní policie pátrá.

V pátek dne 18. října letošního roku ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne projížděl dosud neznámý řidič v neznámém motorovém vozidle po ulici Ke Stadionu v Benešově ve směru jízdy od ulice Hodějovského k silnici I/3. Při odbočování vlevo v křižovatce u Hotelu Benica na silnici I/3 nedal přednost v jízdě protijedoucímu cyklistovi, který přijížděl ve směru od Motelu Konopiště k ulici Ke Stadionu. Došlo tak ke střetu, následkem kterého čtyřiaosmdesátiletý muž spadl na zem a zranil se. Neznámý řidič pak sice zastavil a muže kontaktoval, první pomoc mu ale neposkytl a z místa odjel. Zraněný tak musel ošetření v nemocnici vyhledat sám. Orientační dechová zkouška u něj byla negativní.

Touto událostí se nyní zabývají policisté z oddělení dopravních nehod benešovského dopravního inspektorátu, kteří po neznámém řidiči intenzivně pátrají. Mělo by se jednat o muže ve věku kolem 55 let, který řídil pravděpodobně delší stříbrné osobní motorové vozidlo nezjištěné značky a typu. Ve vozidle měl být sám. Policisté se v této souvislosti obracejí na případné svědky celé události, zejména pak na skupinku několika osob, které v té době měly stát na chodníku u Hotelu Benica a mohly něco vidět. Vidět nehodu mohli také řidiči vozidel, kteří stáli v koloně na silnici I/3 na úrovni hotelu Benica. Jakékoliv informace, které by mohly vést k řádnému objasnění celé věci, přivítají na tel.: 974 871 261 anebo na lince 158. Za pomoc a spolupráci děkujeme.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

23. října 2019

