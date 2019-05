Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Neznámá žena okradla seniora v Lukově

ZLÍNSKO: Neviděli jste ji?

V úterý krátce po jedenácté hodině dopoledne neznámá žena okradla seniora v Lukově o třicet dva tisíc korun. Muž zjistil, že mu chybí peníze, až následující den. Policisté po pachateli pátrají. Ženě hrozí za krádež a porušování domovní svobody trest odnětí svobody až na tři roky.

Senior si šel v úterý před jedenáctou hodinou dopoledne, stejně jako každý den, vyzvednout oběd. Když se vracel v jedenáct hodin domů, u branky se k němu připojila cizí žena, která mluvila o tom, že ví, že si muž spoří peníze na vlastní pohřeb a chtěla by mu přispět. Stále šla těsně vedle něj, až společně s mužem vstoupila do domu. Vešla s ním až do kuchyně. V tu chvíli si senior uvědomil, že má volně puštěného psa a odešel ho zabezpečit na zahradu. Když se vrátil, žena už byla na odchodu a tvrdila, že vlastně nic nepotřebuje. Senior šel za ní, ale žena byla rychlejší a z domu odešla.

Až následující den se senior svěřil rodinným příslušníkům s tím, že u něj byla cizí žena. Na jejich naléhání si zkontroloval, zda mu nic nechybí a zjistil, že mu ze stolu v kuchyni zmizela obálka, v níž bylo třicet dva tisíc korun.

Kriminalisté pátrají po ženě, která má kolem padesáti let, na hlavě měla plátěný nebo slaměný klobouček a oblečenou měla pravděpodobně sukni pod kolena tmavší barvy. Pokud jste ženu podobného popisu v úterý kolem jedenácté hodiny v Lukově, v okolí ulice K Pivovaru, viděli, zavolejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158.

Děkujeme.

24. května 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

