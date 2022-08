Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neznámá žena měla mimo jiné odcizit krabičky prezervativů v drogerii

PLZEŇ - Policisté pátrají po totožnosti dvou osob, které jsou důležité pro objasnění případu. Tímto žádáme širokou veřejnost o spolupráci.

Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu krádež. Tohoto jednání se měla dopustit neznámá pachatelka v sobotu 20. srpna 2022 v době od 15:36 do 15:42 hodin v jedné drogerii v Plzni na Slovanech. Jako zákaznice vstoupila do prodejny. Z prodejního regálu měla postupně odebrat vystavených 102 ks krabiček prezervativů různých modelů a velikosti balení za přibližně 20 300 korun, dále 1 ks tužky na obočí a umělé řasy, které měla uschovat do své kabelky. S takto ukrytým zbožím měla následně projít pokladní zónou, aniž by za uvedené zboží zaplatila, čímž měla způsobit celkovou hmotnou škodu za přibližně 20 500 korun poškozené společnosti.

Policisté se případem zabývají a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na které je zachycena podezřelá žena. Dále je na kamerovém záznamu zachycen muž - svědek, jehož totožnost policisté neznají, a který by mohl být důležitý pro řádné objasnění případu.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158. Předem děkujeme za spolupráci

nprap. Veronika Hokrová

26. srpna 2022

