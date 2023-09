Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Neznámá řidička nabourala do Superbu

HODONÍNSKO: Poznal by někdo bílý Citroen a jeho řidičku?

Dopravní policisté z Hodonínska řeší dopravní nehodu, která se stala 22. srpna 2023 v Kyjově Nětčicích. Neznámá řidička bílého Citroenu nacouvala do vedle stojící Škody Superb a aniž by poškození cizího auta nějak řešila, tak z místa nehody ujela. Podařilo se nám získat fotografii auta, které mělo účast na nehodě a obracíme se na veřejnost se žádostí o spolupráci při zjištění jeho majitele, případně řidičky, která s ním jezdí. Poznávacím znamením by mohlo být to, že na pravém zadním kole chybí poklice. Své poznatky můžete telefonovat na mobil 724 275 039 nebo na linku 158. Za vaši pomoc děkujeme.

por. Bc. Petr Zámečník, 4. 9. 2023

Odkazy do noveho okna Citroen Detailní náhled

