Nezletilá vrazila do autobusu

PROSTĚJOVSKO - Nerozhlédla se a na kole sjela z chodníku na přechod pro chodce.

V pátek odpoledne jela hlídka dopravních policistů do Olšan u Prostějova, kde se stala dopravní nehoda. Na místě zjistila, že devítiletá cyklistka jela na kole po chodníku vedoucím podél komunikace směrem do centra. U jednoho z místních domů náhle sjela na silnici na přechod pro chodce, aniž by se rozhlédla. V tu dobu tudy projížděly dva autobusy, které jely za sebou a do druhého z nich narazila. Řidička autobusu, který byl v době nehody bez cestujících, chtěla zabránit střetu, ale to se již nepodařilo. Dívka narazila do zadní části autobusu za výstupními dveřmi, upadla na komunikaci a autobus jí zadním kolem najel na dolní končetinu. Při jízdě neměla na hlavě nasazenou cyklistickou přilbu a telefonovala. Mladá cyklistka byla z místa nehody převezena záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Olomouci. U obou účastnic byla na místě provedena negativní dechová zkouška. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 5 000 Kč. Nehoda je nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

18. září 2023

