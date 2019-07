Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nezletilá dívka se našla v pořádku

Prachatice – Čkyně – Vypátral ji volarský policista na čtyřkolce pod Plešným jezerem. (Hlasová schránka 974 236 116)

Další pátrací akce na Prachaticku proběhla úspěšně. Včera před sedmnáctou hodinou oznámila na tísňovou linku 158 jedna žena, že pohřešuje svou nezletilou dceru, se kterou se okolo 13:00 hodiny rozešla v lese u Schwarzenberského kanálu, na rozcestí u obce Nová Pec, část Jelení, s domluvou, že se sejdou na parkovišti Jelení vrchy u auta, kam však dívka nedorazila. Mobilní telefon u sebe neměla, takže se s ní matka ani policie nemohla zkontaktovat. Po dívce se do terénu ihned vydali pátrat tři volarští policisté, jeden psovod, dosahový zástupce Územního odboru Prachatice, dva členové strážní služby Národního parku Šumava, jeden člen Horské služby Nová Pec a 10 členů Sboru dobrovolných hasičů Nová Pec. Nezletilou dívku se naštěstí podařilo krátce po devatenácté hodině v pořádku vypátrat volarskému policistovi, který jel na čtyřkolce. Za to mu patří velké poděkování, které si samozřejmě zaslouží úplně všichni, kteří se do pátrací akce zapojili.

Policisté včera v tiskové zprávě https://www.policie.cz/clanek/uspesna-patraji-akce.aspx ,která se rovněž týkala pátrací akce, apelovali na občany, aby se do přírody nevydávali bez mobilních telefonů, kterými si v případě nouze mohou přivolat snáz pomoc. Nemusí to totiž vždy tak dobře dopadnout, jako v našich dvou posledních případech.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

24. července 2019

vytisknout e-mailem