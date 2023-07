Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nezkušenost za volantem

ZLÍNSKO: Střet tentokrát neskončil tragicky.

V neděli v podvečer došlo k dopravní nehodě mezi dvěma osobními vozidly v obci Spytihněv na Zlínsku.

Osmnáctiletá řidička vozidla Hyundai vyjela od okraje komunikace, kde stála, a chtěla se s vozidlem otočit do protisměru, aniž by se na frekventované silici I. třídy přesvědčila o tom, že je vozovka v obou směrech prázdná. Vjela bezprostředně před projíždějící vozidlo dvaatřicetiletého řidiče, který se srážce snažil zabránit přejetím do protisměru. I když ke střetu vozidel došlo, díky duchapřítomnosti řidiče a shodou šťastných okolností neskončila tato srážka tragicky.

Mladou nezkušenou řidičku i její patnáctiletou spolujezdkyni převezli záchranáři do nemocnice se zraněním. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. Škoda na vozidlech je vyčíslena na sto šedesát tisíc korun. Další okolnosti této nehody prověřují dopravní policisté.

https://youtu.be/NzDUgwa1QCo

18. července 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

! V žádném případě nedoporučujeme otáčení vozidel na frekventované silnici. Vždy je bezpečnější otočit se mimo hlavní komunikaci, např. na čerpací stanici nebo na jiném bezpečném místě !

