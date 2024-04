Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nezdařilá investice

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Přišla o více jak milion sto tisíc korun.

Kriminalisté prověřují případ podvodu, kterým neznámý pachatel připravil ženu z Uherskohradišťska o více jak milion korun.

Pětapadesátiletou ženu v průběhu ledna zlákala internetová reklama k výhodnému investování do kryptoměn. Po registraci byla ze strany domnělé investiční společnosti telefonicky kontaktována osobním bankéřem. Ten ji přiměl k ofocení svého občanského průkazu z důvodu založení účtu na jednom z investičních portálů. Žena po zaplacení vstupního tisícového poplatku a instalaci investiční aplikace provedla postupně šest plateb pod dohledem „zkušeného“ bankéře. Jednalo se o statisícové částky, které převedla na svůj investiční účet vytvořený v uvedené aplikaci. V momentě žádosti o výběr svých zhodnocených financí byla nucena navýšit svůj vklad na potřebnou výši nutnou k výběru o další statisícové částky. Stav svého účtu viděla do poslední chvíle v investiční aplikaci, ke kterému ovšem neobdržela žádná přístupová hesla. Po nějaké době makléř přestal komunikovat. Na závěr emailem přijala sdělení, že jí bude doručen zůstatek jejího konta zahraniční kurýrní společností v hotovosti do místa bydliště. V tomto momentě si žena uvědomila, že se jedná o podvod a obrátila se na policii. Většinu vložených peněz si poškozená nešťastně obstarala bankovním úvěrem. Celková proinvestovaná částka přesáhla jeden milion sto tisíc korun.

Neznámému pachateli tak v případě jeho dopadení hrozí za trestný čin podvod až osm let za mřížemi.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte pro zhodnocování svých peněz jen ověřené investiční společnosti. Ještě než se pro cokoliv rozhodnete, nechte si čas na rozmyšlenou a raději se poraďte se svým bankovním poradcem. V případě jakýchkoliv pochybností se můžete obrátit na Policii ČR. Buďte opatrní a chraňte si své peníze! Je totiž mizivá šance, že Vám je pak někdo vrátí.

10. dubna 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

