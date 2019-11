Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nezapomínejte dodržovat bezpečnou vzdálenost!

HRADECKO - Za včerejšek nedobrzdili tři řidiči.

Jen za včerejší den byli dopravní policisté voláni ke třem dopravním nehodám, které vznikly nedodržením bezpečné vzdálenosti. První se stala v 10.00 na silničním okruhu v Hradci Králové v ulici Pilnáčkova směrem k Malšovickému stadionu, kde řidič osobního vozidla škoda Rapid nedobrzdil za zastavujícím vozidlem VW Passat na červenou. Na vozidlech policisté odhadli škodu na 140 tisíc korun. Další nehoda se stala o dvě hodiny později na silnici I/33 v katastru obce Holohlavy ve směru na Čenožice. Zde nedobrzdil řidič nákladního vozidla značky Man a narazil do dalšího náklaďáku Mercedes Benz, který brzdil z důvodu vzniklé dopravní situace. U těchto dvou aut byla vyčíslena škoda na 440 tisíc korun. K poslední nehodě došlo v 18.00 na ulici Koutníkova v Hradci Králové, kde řidič kamionu Mercedes Benz jedoucí z města ven narazil do osobního auta Hyundai, které bylo odhozeno na před ním stojící osobní auto Škoda Octavia. U této dopravní nehody vznikla škoda za 130 tisíc korun.

U všech řidičů těchto všech nehod byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. U první nehody se lehce zranila dvoučlenná osádka z passatu, která byla převezena do nemocnice. U dalších dvou to odnesly "pouze plechy".



Dodržování bezpečné vzdálenosti je jedním ze základních pravidel silničního provozu a její nedodržování častou příčinou nehod.

Na Hradecku za minulý měsíc dopravní policisté řešili 194 nehod, při kterých 41 řidičů způsobilo nehodu nedodržením bezpečné vzdálenosti. V některých případech je nabourané jedno vozidlo, které zastavuje či stojí. Někdy je však vyvolána řetězová reakce, kdy jsou poškozeny další dvě i více aut. Pokud se přestupek může vyřídit na místě, řidiči hrozí až dvoutisícová sankce.

Více o bezpečné jízdě zde a zde.

por. Iva Kormošová

1.11.2019, 14.00

