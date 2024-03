Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nezahlédli jste nehodový děj?

NÁCHODSKO - Zavolejte na bezplatnou telefonní linku 158.

Náchodští dopravní policisté hledají svědky nehody, která se stala 27. března v 16:50 v obci Náchod, v ulici Pražská. K dopravní nehodě mělo dojít tak, že dosud nezjištěný řidič s nezjištěným nákladním automobilem (jedoucí ve směru Česká Skalice - Běloves) se zřejmě nechoval dostatečně ohleduplně a při uhýbání vozidlu ZZS narazil do cyklisty jedoucího na jízdním kole AUTHOR. Následně tak došlo ke střetu pravým bokem nezjištěného vozidla s cyklistou. Cyklista po střetu upadl na zem. Řidič z místa nehody ujel, aniž by učinil opatření daná mu zákonem. Cyklista byl na místě předán do péče lékařů. Alkohol byl u cyklisty vyloučen dechovou zkouškou.

Postřehy k této dopravní nehodě sdělte kolegům na telefonním čísle 974 534 250 nebo na telefonním čísle 158. Vaše svědectví by mohlo pomoci ztotožnit dosud neustanoveného řidiče a další okolnosti této dopravní nehody.

por. Mgr. Lucie Konečná

28.3.2024

