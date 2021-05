Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nezabrzděné auto muže přiskříplo

BRNO: Z místa kuriózní nehody byl důchodce preventivě převezen do nemocnice.

Naštěstí jen s lehkým zraněním skončil minulou středu v pravé poledne po nečekaném karambolu třiaosmdesátiletý senior v Brně. Vše se odehrálo poté, kdy důchodce po vyjetí s automobilem ze dvora domu zastavil na ulici, aby za sebou zavřel vrata. Jenomže přitom očividně hrubě podcenil mírně se svažující vozovku. Jakmile totiž z nezabrzděného vozu vystoupil, to se jednoduše dalo do pohybu. Toto si sice starší muž rychle povšiml, ale zastavení, byť jen pomalu jedoucího vozidla, bylo nad jeho síly. Před případným nárazem do boku jiného zaparkovaného auta se alespoň senior pokusil stočit volant na druhou stranu. To se mu jen taktak podařilo, ale přesto otevřenými dveřmi své škodovky o tento vůz zavadil, kdy jej pak tyto dveře mezi auty nekompromisně přiskříply. Nehybnému muži nakonec na pomoc přispěchali kolemjdoucí, kdy byl následně sanitkou preventivně převezen do nemocnice. Za kuriózní dopravní nehodu bude ale muset počítat s nemalou pokutou. Škoda na poškozených vozech se vyšplhala na 5 tisíc korun.

por. Bc. Petr Vala, 28. května 2021.

