Nezabezpečené objekty lákají

LITOMĚŘICKO – Zloději toho využívají…

V období posledního týdne jsme zaznamenali hned několik případů krádeží, kdy pachatelé využívají nezabezpečených a neuzamčených objektů. Teplé počasí vybízí k tomu, že lidé více větrají, nechávají otevřená okna i dveře. Tato skutečnost a také neopatrnost a zapomnětlivost vybízí některé nepoctivce k páchání nekalé činnosti, což je zřejmé z níže uvedených případů.

Zacílil na vozidlo

V malé obci u Litoměřic vnikl během nočních hodin neznámý pachatel na neoplocený pozemek u rodinného domu a ze zde zaparkovaného neuzamčeného vozidla odcizil peněženku s doklady a platební kartou. Dále ze zavazadlového prostoru vozidla odcizil pracovní brašnu a různé elektrické nářadí. Škoda je odhadnuta na více než 14 tisíc korun. V případě dopadení bude pachatel čelit podezření ze spáchání trestného činu krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Bylo otevřeno, tak šel bez pozvání

V podvečerních hodinách vnikl neznámý pachatel neuzamčenými dveřmi do rodinného domu na Třebenicku. Dále vstoupil do kuchyně a ze stolu odcizil zde odloženou peněženku s osobními doklady a platební kartou. Ke krádeži došlo v době, kdy jeden ze zde bydlících se nacházel v podkrovní části domu. Tento sice uslyšel podezřelé zvuky, ale než sešel do kuchyně, již se zde nikdo nenacházel. Výše uvedenou událost oznámil policistům, kteří ihned ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a po pachateli pátrají.

Pro nářadí si došel na stavbu

Obdobným případem se zabývají také policisté na Roudnicku. Tady vnikl neznámý pachatel během dne nepozorovaně na pozemek neoplocené volně přístupné stavby rodinného domu a odcizil zde odložené nářadí. Škoda je v tomto případě předběžně odhadnuta na 30 tisíc korun. Policisté pátrají po pachateli krádeže i po odcizeném nářadí.

Tablet změnil majitele

V Litoměřicích odcizil neznámý lapka přenosný počítač s pouzdrem, který zapomněl jeho majitel přes noc na zahradě u rodinného domu. Neznámý pachatel pod rouškou tmy překonal oplocení domu a volně odloženého přístroje za více než 10 tisíc korun se zmocnil. Policisté po novém „majiteli“ tabletu pátrají a ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a porušování domovní svobody.

Policisté upozorňují na důležitost zajištění soukromých objektů. Především na menších městech a vesnicích, kde obyvatelé domů často vycházejí na zahradu s tím, že se hned vrátí. V případě, že se od domu vzdálíte, i jen na kratičkou chvíli, je důležité zajistit všechny vstupní otvory – vstupní vrata, vchodové dveře, okna. Nikdy nevíte, jestli vás v době, kdy budete mimo objekt, někdo či něco zdrží. Právě této chvíle může využít neznámý pachatel.

Situace, kdy se neočekávaně prodlouží pobyt, mimo váš nezajištěný objekt, může být také uměle vytvořená, třeba právě pachatelem nebo jeho pomocníkem.

