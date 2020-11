Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Než zamknul vrata, neměl v čem odjet

Policistům se však podařilo odcizené vozidlo vypátrat. Navíc s řidičem pod vlivem drog.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si v úterý, během výkonu hlídkové služby v ulici Povltavská, povšimli podezřele jedoucí Škody Fabie, která navíc odpovídala popisu vozidla v pátrání. Z tohoto důvodu se jí rozhodli zastavit. Aby minimalizovali možné riziko újezdu, povolali si na pomoc další hlídku.

Ke společnému zastavení došlo v ulici V Holešovičkách na zastávce MHD Rokoska. Následnou kontrolou zjistili, že se opravdu jedná o vozidlo, které bylo předešlého dne odcizeno ve středočeském kraji v obci Jeneč. Majitel vozu vyjel ze svého pozemku, z auta vystoupil a šel zavřít vjezdová vrata. Toho bleskově využil neznámý pachatel, do nastartovaného vozidla nastoupil a z místa ihned odjel.

Čtyřiačtyricetiletý řidič nepředložil policistům ke kontrole řidičský průkaz, jelikož mu byl před měsícem policisty zadržen. Muž navíc vykazoval známky užití drog, jelikož byl dezorientovaný, malátný a zornice očí nereagovaly na světelné podněty. To byl pro policisty jasný signál, aby u muže provedli orientační test na drogy. Výsledek testu potvrdil přítomnost amfetaminu a metanfetaminu v těle, což však řidiče vůbec nepřekvapilo. Hlídce řekl, že si dal včera odpoledne dávku pervitinu a to, že bude test pozitivní, mu bylo jasné. O skutečnosti, že by bylo vozidlo kradené nic nevěděl, policistům sdělil pouze to, že si ho půjčil od kamaráda.

Z tohoto důvodu muže policisté na místě zadrželi a převezli na nejbližší policejní služebnu, kde se musel zodpovídat jak z řízení pod vlivem drog, tak ke skutečnosti, kde k vozidlu přišel.

V současné chvíli je muž podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až jeden rok za mřížemi. Není vyloučeno, že policisté okruh trestných činů ještě rozšíří, a to v případě, že by se prokázalo, že tento muž vozidlo i odcizil.

Touto cestou bychom rádi doporučili řidičům, aby v zimních měsících, například při odmrazování skel nebo zahřívání motoru, nenechávali nastartovaná vozidla bez dozoru. Jedná se sice o pár vteřin, ale i během takto krátké doby o své vozy můžete přijít.

nprap. Richard Hrdina - 25. 11. 2020

