Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nevyvedený vnuk

CHOMUTOVSKO - Své babičce ukradl teleskopický žebřík; O dceru zájem nejeví, alimenty neplatí; Řízení v opilosti nezvládl.

Kadaňští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody 30letému muži, který se neostýchal okrást vlastní babičku.

Za seniorkou přišel v minulém týdnu na její zahradu na Klášterecku. Protože již z minulosti nemá se svým vnukem dobré zkušenosti, posílala ho pryč, že ho tam nechce. On se tedy dlouho nezdržel, avšak ve chvíli, kdy žena byla ve skleníku, vzal jí z kůlny teleskopický žebřík v hodnotě 3 tisíce korun. S tím šel rovnou do zastavárny a prodal ho tam za částku 500 korun. Peníze pak utratil za alkohol a jídlo. Později ve stejný den dotyčný po odchodu své příbuzné ze zahrady přelezl oplocení, násilím vnikl do verandy chatky a přespal tam. Další den ho v chatce probudila babička, která přišla dopoledne na zahradu. Popsané jednání tak skončilo oznámením na policii a muži, který byl již za podobnou činnost několikrát odsouzen, hrozí u soudu až tříleté odnětí svobody.

O dceru zájem nejeví, alimenty neplatí

Více než tři roky si neplní vyživovací povinnost ke své nezletilé dceři 39letý muž z Chomutovska. O dívku předškolního věku, která byla již dříve svěřena do pěstounské péče, nejeví její otec zájem a výživné na ni už od června 2019 s jedinou výjimkou v loňském roce neplatí. Dluh na alimentech se tak vyšplhal na nejméně 90 tisíc korun.

Dotyčný kvůli neplacení výživného nyní čelí trestnímu stíhání. Byl obviněn ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy, za které ho soud může potrestat odnětím svobody až na jeden rok.

Řízení v opilosti nezvládl

V příkopu skončil s vozidlem 40letý muž z Chomutova, který kvůli opilosti nezvládl řízení osobního vozidla značky Škoda Superb. Začátkem srpna ve večerních hodinách jel po silnici II. třídy ve směru od Chomutova na obec Březno, když v zatáčce dostal smyk a vyjel mimo silnici do příkopu. Přitom ještě narazil do směrových sloupků a pak se vozidlo zastavilo. Řidič z nehody vyvázl bez zranění, ale nikoli bez problému. Policistům totiž nadýchal hodnoty blížící se třem promile alkoholu. Kvůli způsobení nehody v tomto stavu je dotyčný podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. U soudu si tak podle zákona může vyslechnout kromě peněžitého trestu nebo zákazu činnosti také odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 1. září 2022

