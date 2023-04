Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nevyhovující technický stav

Jindřichův Hradec – Za nevyhovující technický stav vozidla přijde řidič o řidičský průkaz.

Policisté z Dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec se dne 12. dubna 2023 o půl osmé ráno pří výkonu své hlídkové služby nestačili divit. Již ze značné dálky uslyšeli, že se k nim blíží vozidlo, které bylo nadměrně hlučné. Z tohoto důvodu se rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat. Jednalo se o vozidlo Škoda Octavia tmavě zelené barvy řízené dvaadvacetiletým mladíkem. Policisté při kontrole zjistili, že vozidlo nemá na silnici co dělat vzhledem k tomu, že vozidlo mělo hned několik viditelných závad, jednalo se mimo jiné o neschváleným způsobem upravený výfukový systém a neschválenou úpravu světlometů, sjeté pneumatiky a nedostatečně upevněný akumulátor. Dále zjistili, že vozidlo má ostré hrany, hlubokou korozi a z vozidla unikaly provozní kapaliny. Policisté vyzvali řidiče vozidla, aby se svým vozidlem přejel do nejbližší stanice technické kontroly. Při této technické kontrole bylo na vozidle zjištěno šest lehkých závad, mezi kterými byl chybějící stěrač zadního okna a povrchová koroze kabiny a karosérie vozu. Dále bylo zjištěno dvacet vážných závad, například upravený volant, upravené čelní sklo, neschválené světelné zařízení, neschválený typ kol na vozidle, zjevný zásah do výfukového systému, nepovolená úprava motoru. Při technické kontrole bylo dále zjištěno pět nebezpečných závad, mezi kterými byl nedosahující požadovaný brzdný účinek kol, neodpovídající uchycení akumulátoru a nadměrný únik provozních kapalin. Na základě této kontroly bylo na místě řidiči vozidla odebráno osvědčení o registraci vozidla a byla mu zakázaná jakákoliv další jízda s tímto nevyhovujícím vozidlem. S řidičem bylo na místě sepsáno oznámení o přestupku, které bude postoupeno k projednání správnímu orgánu.

Řidiči hrozí za jízdu s takto nebezpečným vozidlem pokuta do 15.000,- Kč a zákaz řízení všech motorových vozidel od 6 do 12 měsíců.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

14. dubna 2023

vytisknout e-mailem