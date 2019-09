Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nevydařená krádež

ZÁBŘEŽSKO - Mladíci měli po havárii vozidla plné ruce práce.

Zábřežští policisté zadrželi dva mladíky ve věku 19 a 23 let bezprostředně poté, co se měli v obci Lukavice vloupat do oploceného areálu skladu, ze kterého měli odcizit tři disky i s pneumatikami, ale také propan-butanovou láhev a plastový kanystr. Jejich nekalou činnost zaznamenali všímaví občané, kteří zalarmovali policisty.

Ti pak oba mladíky zastihli na výjezdu z obce, jak se pokoušejí vyměnit poškozenou pneumatiku na Škodě Octavii. Vozidlo bylo v pravé přední částí na zvedáku a vedle něj ležel poškozený disk s roztrženou pneumatikou, ale také náhradní kolo. Při tomto pohledu bylo policistům zřejmé, na co mladíci odcizené pneumatiky potřebovali a ti museli s pravdou ven.

Starší z mužů policistům následně přiznal, že v Bohuslavicích nezvládl řízení, narazil do vyvýšeného obrubníku a přitom na Octavii poškodil obě kola na pravé straně. Na místě nehody ale nezastavil a pokračoval v jízdě až do Lukavice, kde si chtěl poškozené kolo vyměnit. Tam zjistil, že má na rezervním kole vyfouknutou pneumatiku a situaci tedy bude muset vyřešit jiným způsobem.

V rámci prováděného šetření policisté řidiče, který jevil známky podnapilosti, vyzvali, aby se podrobil orientační dechové zkoušce. Při té mu naměřili bezmála 2,5 promile alkoholu v dechu. Opakovaná dechová zkouška byla o něco málo nižší. Mladík navíc za volantem neměl co pohledávat. Pokud by respektoval trestní příkaz a navazující rozsudek šumperského okresního soudu, kterým mu byl uložen, mimo jiné, trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, vozidlo by řídil nejdříve koncem roku 2024.

Oba mladíci si již vyslechli sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež. Třiadvacetiletý mladík je navíc podezřelý také z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za uvedené trestné činy mu tak v případě prokázání viny a odsouzení hrozí, mimo jiné, až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

5. září 2019

