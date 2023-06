Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nevydařená investice

ZNOJEMSKO: Umožnit dálkový přístup cizímu se ženě nevyplatilo.

Pětašedesátiletou ženu ze Znojemska zaujala na internetu nabídka k investování ušetřených peněz. Informace objevila na sociální sítí Facebook. Jednalo se o investování do společnosti ČEZ, což považovala za bezpečné a spolehlivé. Na uvedeném odkazu zaregistrovala svoje telefonní číslo a vzápětí ji kontaktovala nějaká žena, která jí do emailové schránky poslala návrh smlouvy a instrukce na zaplacení vstupního poplatku 5.500,- Kč. Zájemkyně o investování postupovala dle obdržených instrukcí. Na uvedený účet odeslala vstupní poplatek a vzápětí následoval další telefonát. Tentokrát se ozval muž, jenž se představil jako poradce. Aby bylo vše v pořádku, nabídl nezkušené investorce pomoc. S jejím souhlasem nainstaloval do jejího notebooku aplikaci Anydesk na dálkový přístup. A zde došlo k zásadní chybě! Neznámá osoba tím získala možnost cokoli na dálku provádět v jejím počítači! Ani její další počínání nebylo vůbec obezřetné. Důvěřivá žena se dle jeho instrukcí ochotně přihlásila do svého internetového bankovnictví. A aby toho nebylo málo, ještě se měla s mobilem vzdálit, aby nedocházelo k rušení počítače telefonem. Ve všem vyhověla. Přišlo jí i několik textových zpráv k prováděným transakcím. Všechny potvrzovací SMS schválila a odeslala. Ziskuchtivá žena později zjistila, že jí ochotný neznámý poradce z účtu odčerpal 217.000,- Kč a přestal komunikovat. No, a na zákaznické lince své banky se ještě dozvěděla, že má předschválen úvěr na 400.000,- Kč. Čerpání těchto peněz naštěstí banka zablokovala. Nikdy nikomu cizímu nedovolte, aby vám do počítače, notebooku nebo mobilu nainstaloval na dálku jakoukoli aplikaci. Buďte obezřetní a používejte obyčejný selský rozum. Peněženku plnou peněz nebo osobní doklady přece také nikomu cizímu nesvěříte, aby s nimi dělal nekontrolovaně, co chce.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 30. června 2023

