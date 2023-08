Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nevydařená “afterparty“

JIČÍNSKO – Muže zřejmě mrzelo, že party končí, tak pokračoval po svém.

poškození cizí věciV sobotu 5. srpna krátce před 5. hodinou ranní vyjížděli kopidlnští policisté na základě oznámení do Vysokého Veselí, kde mělo docházet k ničení zaparkovaných vozů a domu. Hlídka se na místě spojila s 28letým oznamovatelem, který policistům sdělil, že spolu s dalšími měli až do ranních hodin soukromou akci, při které popíjeli, ale celý průběh probíhal v poklidné atmosféře, a to až do momentu, kdy se akci rozhodl ukončit a jít spát. Třicetiletý muž chtěl zřejmě v zábavě pokračovat a ukončení ho rozčílilo, což mělo vést k hádce. Po slovní rozepři odešel a měl začít demolovat, co mu přišlo do cesty. Během 10 minut tak měl prohodit kámen dveřmi, skleněnými výplněmi oken a poškodit i zaparkovaná vozidla. Předběžná škoda, kterou měl svým jednáním způsobit, byla vyčíslena na téměř 60 tisíc korun.

Policisté řeší případ ve zkráceném přípravném řízení, v případě prokázání viny tak podezřelému 30letému muži hrozí za přečin poškození cizí věci až rok za mřížemi.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

7.8.1991, 10:25

vytisknout e-mailem