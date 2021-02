Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nevstupujte na led!

Písek – Orlík nad Vltavou – Trojice mužů se i přes oblevu vydala bruslit na přehradu, propadli se do vody.

Varujeme veřejnost, že ledové plochy již nejsou pro bruslení bezpečné. Dnes po poledni zasahovaly složky integrovaného záchranného systému u zámku Orlík na Písecku, kde se do přehrady propadli tři bruslaři. Dva muži ve středním věku a jeden mladší, vyrazili na brusle a tající led již nevydržel, postupně se všichni propadli do vody a nemohli se dostat na břeh, rozjela se záchranná akce. Skupiny riskujících mužů si naštěstí všimli svědci, kteří jim také aktivně pomáhali při záchraně. Na místě zasahovali také hasiči, policisté i zdravotnická záchranná služba a vrtulník. Do nebezpečí se dostali také zasahující hasiči, kteří se z vody Orlické přehrady dostali za pomoci vrtulníku.

Dva z bruslařů odvezla zdravotnická záchranná služba podchlazené do nemocnice.

Znovu varujeme všechny, pro bruslení již nejsou vodní plochy bezpečné, nevstupujte na led a nevystavujte nebezpečí sebe ani zasahující záchranáře.

17. února 2021

