Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nevrátila se z lesa

RYCHNOVSKO - Seniorku policisté po hodině od oznámení pohřešování našli v pořádku.

Policisté, tentokrát na Rychnovsku, opět pátrali po dalším ztraceném houbaři. Operační důstojník na lince 158 včera po půl sedmé večer přijal oznámení ženy, která se strachovala o svojí šestaosmdesátiletou matku, která v odpoledních hodinách odešla do lesa, a domů se nevrátila. Seniorka oblečená do červené bundy se měla pohybovat za pomoci holí. Pohřešovaná se na procházku do lesa v okolí Kostelce nad Orlicí vydala bez mobilního telefonu, ten zůstal doma. Seniorku v lese nejdříve hledali rodinní příslušníci, nicméně nebyli úspěšní a tak se obrátili na tísňovou linku.

Na základě oznámení se rozjela pátrací akce, které se účastnily více jak dvě desítky policistů z pořádkové, dopravní i cizinecké policie. Vzhledem k tomu, že se velmi rychle stmívalo, povětrnostním podmínkám a především vysokému věku ženy bylo nejdůležitější jí vypátrat co nejdříve. Před tři čtvrtě na osm přišla dobrá zpráva. Policistům cizinecké policie ze Solnice, kteří propátrávali lesní terén za pomoci termovize, se podařilo podchlazenou seniorku ležící pod stromem nalézt. Seniorce pomohli na nohy, z lesa jí doprovodili ke služebnímu vozidlu a převezli do bezpečí. Vypátranou seniorku kolegové předali do péče rychnovským zdravotníkům a poté, co neshledali u ženy žádné zdravotní komplikace, byla předána dceři.

V souvislosti s tímto případem opětovně apelujeme na občany, kteří se vydávají nejen do lesa ale kamkoliv mimo domov, aby si s sebou vždy brali nabitý mobilní telefon, který v případě potřeby, usnadní policejní pátrání.

Rady, jak se bezpečně pohybovat v terénu, naleznete v již zveřejněné tiskové zprávě.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

