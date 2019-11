Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nevrátil dva miliony

CHOMUTOVSKO - Obvinění převzal v USA; Faktury za zboží neplatili; Odcizený telefon bude vrácen.

Netradičním způsobem probíhá vyšetřování trestného činu podvodu, z něhož byl koncem října obviněn 55letý muž původem z Chomutova. Dotyčný si měl před pár lety od tehdy 48letého Chomutovana půjčit finanční hotovost ve výši 2 miliony korun. Tu měl podle vystavené směnky splácet v měsíčních intervalech po částkách 100 tisíc korun. Podle všeho však od počátku neměl v úmyslu půjčené peníze vrátit, neboť neměl dostatečný příjem ani majetek. Navíc měl i další nesplacené závazky. Tyto skutečnosti však při poskytnutí půjčky věřiteli zatajil a časem se odstěhoval do Spojených států amerických, aniž by z půjčky něco splatil. Tam se ho nyní kriminalistům podařilo ve spolupráci s tamními orgány vyhledat a doručit mu usnesení o zahájení trestního stíhání. Jeho výslech uskutečnil chomutovský vyšetřovatel prostřednictvím videokonferenčního hovoru. Vyšetřování probíhá na svobodě. Obviněný je s ohledem na výši způsobené škody ohrožen trestní sazbou v rozpětí dvě léta až osm let odnětí svobody.

Faktury za zboží neplatili

Celkem téměř 150tisícovou škodu měli svým jednáním způsobit 67letý muž se svou o 21 let mladší ženou. Manželé z Kadaně měli jako jednatelé a společníci jménem své firmy v několika případech objednat a následně odebrat od dodavatelů různý materiál a nezaplatit za něj. Dle zjištěných informací faktury za zboží sedmkrát vůbec neuhradili, jedenkrát pak zaplatili pouze část kupní ceny. Obchody zřejmě sjednávali s vědomím, že vzhledem ke špatné ekonomické situaci jejich společnosti nebude možné odebrané zboží uhradit. Začátkem listopadu si oba převzali usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin podvod. Obviněným hrozí v případě uznání viny s přihlédnutím k výši škody trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let, případně peněžitý trest. Manželé jsou stíháni na svobodě.

Odcizený telefon bude vrácen

Chomutovští policisté minulý pátek sdělili podezření 31letému muži, který měl odcizit své známé mobilní telefon. Devětadvacetiletá žena byla ve čtvrtek dopoledne v centru Chomutova, kde k ní měl dotyčný přistoupit a vytrhnout jí z ruky její telefon. Podezřelého policisté další den zadrželi. Odcizený přístroj v předběžné hodnotě cca 600 korun zajistili a bude vrácen poškozené. Chomutovan, který byl před dvěma lety propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za majetkovou trestnou činnost, tak může očekávat další soud. U něj mu za krádež s ohledem na jeho předchozí odsouzení hrozí až tříletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 11. listopadu 2019

