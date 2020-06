Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nevítaná návštěva v prodejně stavebnin

BEROUNSKO – Zmizelo lešení za sto padesát tisíc korun.

Policisté obvodního oddělení Beroun prošetřují případ vloupání do prodejny stavebnin v obci Karlštejn na Berounsku.

Neznámý pachatel v době od 18.00 hodin dne 18. června do 07.00 hodin dne 19. června 2020 se vloupal do prodejny stavebnin u nádraží ČD. Za užití násilí po poškození oplocení vnikl do areálu firmy odkud odcizil vyskladněné stavební lešení značky Haki. Odcizením až šedesáti kusů lešení způsobil firmě škodu ve výši 150 000,-Kč. Škoda na poškození činí 1 000,-Kč.

Policisté po pachateli pátrají a případ je prošetřován jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním.

Policie vyzývá občany, pokud v inkriminované době zaznamenali pohyb podezřelé osoby poblíž tohoto areálu, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. června 2020

