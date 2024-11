Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Neviděli jste ženu

PARDUBICKO - Aktuálně probíhá pátrací akce v okolí Úhřetické Lhoty

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po mladé ženě, která byla naposledy viděna dnes v noci okolo 1:30 hodin v Uhřetické Lhotě. V okolí obce nyní probíhá pátrací akce. Co přesně by mohla mít pohřešovaná na sobě nevíme, zřejmě kalhoty a tričko, neboď dle oznamovatelů, všechno její teplé oblečení zůstalo doma. Na očích by měla mít brýle s černými obroučkami.



Pokud byste ženu kdekoliv viděli, volejte nám prosím na linku 158.



mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

24.11.2024 (15:45)

vytisknout e-mailem