Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neviděli jste tuto dívku?

ROKYCANSKO - Policisté pátrají po pohřešované šestnáctileté dívce.

Rokycanští kriminalisté pátrají po mladistvé dívce, která se 23. srpna 2022 nevrátila do DDŠ Měcholupy. Její pobyt není do této chvíle znám, v místě svého bydliště se nenachází a ani o sobě do současné doby nepodala žádnou zprávu.

Bližší informace k pohřešované dívce naleznete v odkazu níže. Pokud je odkaz neaktivní, pátrání již není aktuální.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=17010813220308

Jakékoliv informace o pobytu či výskytu pohřešované sdělte na kterémkoliv obvodním oddělení nebo na lince 158. Policisté děkují veřejnosti za spolupráci.



prap. Ondřej Hodan

2. září 2022



