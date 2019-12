Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neviděli jste tohoto muže?

DĚČÍN - Policisté pátrají po 54letém muži, který je již přes týden pohřešován svou rodinou.

Děčínští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po pohřešovaném 54letém muži ze Starého Jiříkova, který je pohřešován svou rodinou od 19.12.2019. Tohoto dne v ranních hodinách nasedl do vlaku na hlavním nádraží ve Vyškově s tím, že jede za rodinou do Rumburku. Do Rumburku ovšem nedojel a do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Pohřešovaný trpí duševní chorobou.

Naposledy byl oblečen v tmavě modré bundě, modrých riflích a černém kulichu zn. Adidas.

Veškeré informace k osobě pohřešovaného muže naleznete v databázi pohřešovaných osob zde v odkazu. Pokud tento odkaz již není aktivní, tak pohřešovaný muž byl vypátrán.

V případě jakékoliv informace k osobě pohřešovaného muže, se prosím obraťte na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Ústí nad Labem 27 prosince 2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

