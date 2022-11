Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Neviděli jste nehodu sanitky?

PARDUBICE - Policisté žádají o pomoc občany.

Včera, tj. v pondělí 21. 11. 2022 došlo okolo 11:30 při průjezdu houkající a blikající bílé převozové sanitky na světelné křižovatce za Pardubicemi, na silnici I/37 směr Chrudim, k dopravní nehodě. V prostoru křižovatky se střetla sanita a vozidlo Dacia.



Vzhledem k prověřovaným skutečnostem a z důvodu řádného objasnění příčin a okolností dopravní nehody žádáme svědky, především ostatní řidiče, kteří by nám mohli jakýmkoliv způsobem pomoci objasnit nehodový děj a to, co se stalo bezprostředně před střetem, aby se nám přihlásili na linku 158.



Přiloženo foto PČR.



22. 11. 2022

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje



