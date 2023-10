Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neviděli jste náraz do rozvaděče?

TEPLICKO - Policisté hledají svědky.

Tepličtí dopravní policisté žádají veřejnost při pátrání po svědcích dopravní nehody. K té došlo v rozmezí 14. 10 až 15. 10. 2023 v obci Bílina. Tam v ulici Litoměřická u domu s číslem popisných 233/22 za zimním stadionem neznámý pachatel s dosud nezjištěným vozidlem narazil do elektrického rozvaděče. Ten důsledkem nárazu poškodil, a aniž by řidič nehodu policistům oznámil, z místa odjel. Na lince 158 přijmeme veškeré informace od případných svědků události. Svědectví by pomohlo policistům k řádnému objasnění věci. Předem děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

20. října 2023

