Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Neviděli jste muže?

PARDUBICE - Nejen v okolí písníků Hrádek a Oplatil pátráme po 62letém muži.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované muži. (Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaný byl nalezen). Pohřešovaný by se mohl pohybovat v okolí písníků Hrádek a Oplatil a samozřejmě nejen tam. Muž by na sobě měl mít šedomodré tričko s krátkým rukávem, šedé kraťasy a boty zn. New Balance. Veškeré informace volejte na linku 158.



21. červenec 2023

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje



