Neviděli jste ho?

Jičínsko – Od včerejšího dne pátráme po muži.

Od včerejšího večera pátráme po 47letém muži, který včera v ranních hodinách odjel autem ze svého bydliště v Praze do Krkonoš na Horní Mísečky. Zpět do svého bydliště se však večer nevrátil. Pohybovat by se mohl v Krkonoších, ale také Jičínsku nebo kdekoliv jinde v ČR. Prověřili jsme všechna místa možného výskytu, zaměřili jsme se i na trasu vedoucí z Krkonoš do místa jeho bydliště, zatím však s negativním výsledkem. Muž není kontaktní a od včerejšího odpoledne nedal o sobě nikomu vědět. Na sobě by měl mít lyžařské sportovní oblečení.

Žádáme veřejnost o jakékoliv informace, které by vedly k nalezení muže. Sdělit je můžete na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.

Pokud je odkaz nefunkční, pátrání bylo odvoláno.

por. Bc. Martina Jandová

11:00 h, 8.12.2024

