Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neviděli jste ho?

ROKYCANY - Rokycanští kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po hledaném muži.

Na jmenovaného 64letého muže z Rokycanska vydal Obvodní soud pro Prahu 9 příkaz k dodání do výkonu trestu pro trestný čin podvodu.

Bližší info k hledanému muži v odkazu, v případě, že odkaz je nefunkční, pátrání již není aktuální.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11440926180308

Hledaný muž se pod záminkou, že je bratrem ošetřující lékařky seniora i on sám, že je také lékařem, vetřel do přízně poškozeného, ze kterého vylákal několika sta tisícovou hotovost.V bytě poškozeného pak slíbil seniorovi předepsat léky, k tomu, aby se zmocnil seniorovo hotovosti, vymyslel, že od následujícího dne bude v České republice možné platit pouze měnou v Eurech. Pod touto lstí pak nabídl seniorovi směnu hotovosti. Senior pachateli vydal hotovost přes 600 000 korun. Pachatel odešel s hotovostí a již se samozřejmě neukázal. Za tento skutek si má hledaný muž odpykat trest odnětí svobody ve výši 5 let.

Po hledaném muži pátrají i pražští kriminalisté. Ti prověřují případ, kde se měl hledaný muž opět vydávat za lékaře. Když ho senior pozval do svého bydliště, požadoval hledaný muž, aby mu senior ukázal vyúčtování bankovního ústavu s tím, že seniorovi přislíbil vyšší zúročení jeho financí. Pod touto lstí od seniora vylákal jeho platební kartu i s PIN kódem. Bohužel i v tomto případě senior této lži uvěřil, posléze co svoji kartu i s PIN kódem neznámému muži poskytl, přišel o téměř 60 000 korun.

Nabádáme občany k obezřetnosti, pachatelé této trestné činnosti využívají různých legend a jejich cílovou skupinou se stávají právě senioři. Proto nedůvěřujte cizím lidem!

Policisté nejen s ohledem na výše popsaný případ apelují na starší spoluobčany a také na jejich rodinné příslušníky, aby své blízké opakovaně upozorňovali na možná rizika ohledně podvodů a krádeží na seniorech.

Pamatujte, že podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást. Nedůvěřujte neznámým lidem a dodržujte pravidlo, které vštěpujeme dětem od útlého věku, nikoho cizího nevpouštějte do svého obydlí. Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si vždy předložit příslušný průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. Nepodléhejte vidině výhodné koupě či služby. Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. Pachatelé, kteří páchají trestnou činnost na seniorech, využívají zejména jejich důvěřivosti.

por. Bc. Hana Kroftová

21. února 2020

