Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Neviděli jste ho?

TRUTNOVSKO - V úterý ráno odešel k lékaři a domů se již nevrátil.

Úpičtí policisté od dnešního rána pátrají po 40letém muži, který v úterý ráno 9. dubna 2024 odjel z Úpice do Trutnova k lékaři, kam ovšem dosud nedorazil. Dnes se na policisty obrátila matka s žádostí o pomoc s jeho vypátráním.

Muž měl mít u sebe mobilní telefon, drobnou finanční hotovost a zřejmě doklad totožnosti.

Pohřešovaný muž je 185 cm vysoký, zavalité postavy, v levém uchu má naušnici a je plešatý.

Na sobě by měl mít oblečenou černou motorkářskou bundu, pod kterou by měl mít koženou zeleno-šedou bundu, dále černé tepláty Adidas a na nahou obuté vyšší zimní boty.

Pokud jste muže zahlédli, nebo víte, kde se v současné době pohybuje, neprodleně nás kontaktujte na bezplatné telefonní lince 158.

Odkaz na pohřešovaného ZDE.

Pokud je již odkaz neaktivní, muž byl vypátrán.

Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.

11. dubna 2024, 14:45

